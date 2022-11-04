شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي أليسون بيكر يحصد جائزة لاعب شهر أكتوبر فى فريق ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصد الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب فى شهر أكتوبر المنقضي داخل الفريق، فعلى الرغم من تذبذب نتائج الفريق فى الدوري الإنجليزي، إلا أن الحارس قدم مستوي مميز للغاية مع الفريق خلال مباريات الفريق الأخيرة.

واستقبل الحارس 8 أهداف فى الدوري الإنجليزي خلال 4 مباريات خاضها الفريق فى البيرميرليج، فى حين لم يستقبل سوي هدف وحيد فى دوري الأبطال خلال 4 مباريات أيضًا، الشئ الذي يعكس الصورة القوية لليفربول فى مسابقة البطولة الأوروبية، على العكس تمامًا مستوي الفريق فى الدوري المحلي.

وبالرغم من ذلك فيعد الحارس أقل اللاعبين إرتكابًا للأخطاء مع الفريق، إضافة إلى صناعته هدف الفوز أمام مانشستر سيتي فى مباراة الديربي، والذي نجح النجم المصري محمد صلاح من ترجمة هذه الصناعة لهدف الثلاث نقاط للفريق، بعد رؤية مميزة للحارس.



كلوب يتحدث عن أهمية مباراة توتنهام

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن المواجهة القادمة أمام توتنهام الإنجليزي، حيث وصف المباراة القادمة بأنها حماسية للغاية، نظرًا لقوة الفريق الخصم هذا الموسم، الشئ الذي جعله يتواجد فى المربع الذهبي، مما سيطفي على المباراة طابعًا خاصًا.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي ليفربول فريق توتنهام يوم الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.