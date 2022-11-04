شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد "الشباب بالحوار الوطنى": نحرص على ترجمة مطالب المواطن بالجولات الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن جولات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في المحافظات في إطار الحوار الوطني، كانت كاشفة للغاية، وتأتي في دور تعزيز صورة الحوار الوطني بالقواعد الشعبية والتعرف بمطالبهم، مشددا أن التنسيقية عملت على تنظيم عدد من الورش والصالونات والجلسات النقاشية على مدار اليوم في مقر التنسيقية.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب لديها 5 ممثلين داخل الحوار، هم أحد الوسائل الرئيسية لتلقي المقترحات ورفعها إلى مجلس أمناء الحوار، موضحا أن الجولات كشفت وجود رغبة حقيقية لدى المواطنين في الحديث بكافة قضايا الوطن، بناء على ثقة في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها ضمانة رئيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في النهاية.

ولفت إلى أن ذلك يفرض علينا دور كبير في نقل المقترحات بأمانة ومحاولة دعمها في المناقشات للوصول لأفضل الصيغ والحلول المتاحة لتلبية مطالب المواطنين، موضحا أن التنسيقية استضافت فيه كافة الأطراف المعارضة والمؤيدة حتى يكون هناك وجهات نظر متباينة، كما حرصت على طرح ذلك أمام الجمهور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، كما عمل نواب البرلمان في دوائرهم ونواب المحافظين في المحافظات التابعة لهم على شرح مفهوم الحوار الوطني واستقبال المقترحات وتجميعها لرفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني.