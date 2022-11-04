شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الحياة السياسية والحزبية يتصدر جلسة التنسيقية مع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم، حول محاور الحوار الوطنى وهل تغطى جميع احتياجات المجتمع، بحضور مجموعة من أعضاء تحالف الأحزاب المصرية.

تناولت الورشة استفسارات ومناقشات حول المحورين السياسي والاقتصادي، وخاصة تطوير الحياة الحزبية فى مصر وكيفية مساعدة الأحزاب للقيام بدورها فى الشارع السياسي، وعرض الحضور مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير الأحزاب وعمل انتخابات داخلية بها وتجديد الدماء.

وقال النائب محمد تيسير مطر، إن مجلس أمناء الحوار ومقررى اللجان يعملون بكامل طاقتهم لجمع كل المشاكل والقضايا لوضعها على أجندة الحوار فى جلساته القادمة، ومن أهم القضايا هى قضايا المحور السياسي الذى يهدف بالأساس إلى فكرة التمكين الخاص بالشباب والسعى لإيجاد توافق مجتمعي حول قانون جديد للمحليات طبقا لاستراتيجية مصر 2030.

كما طالب المجتمعون بضرورة وضع حد للفساد فى العمليات الانتخابية ومحاربة المال السياسي فى الانتخابات والحفاظ على أصوات الناخبين حتى يكون تمثيل الناخبين فى البرلمان على النحو المرضى.

و فى ذات السياق، أكد الحاضرون على حتمية تطوير أساليب التصويت فى مصر لتصبح تصويتا الكترونيا لضمان أكثر للشفافية .

كما أكد أعضاء الأحزاب على أهمية قيام الأحزاب بعمل دورات تدريبية سياسية للكوادر فى كل حزب حتى تكون مصر على موعد مع جيل قادر على قيادة مقدرات وطنه.

وشدد المشاركون في الجلسة على ضرورة توطين الصناعة المصرية، حيث إنها القاطرة الأساسية للتنمية فى مصر ومصدر رئيسى لتوفير فرص العمل والداعم الأكبر للعمليات التصديرية الموفرة للعملة .

واختتم النائب محمد تيسير مطر الجلسة بضرورة استمرار حالة الحوار، موضحاً أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.