انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بشمول هذه الفئة ضمن موازنة العام المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن السوداني "اجتمع اليوم، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وعدد من الكوادر المسؤولة في الوزارة، واستمع الى إيجاز تضمن البحث في سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الاجنبية، وأثره على الفئات الأوطأ في الدخل".وناقش الاجتماع، "الوسائل العملية والفعالة لإعانة مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة اعداد الباحثين الاجتماعيين".

ووجّه السوداني، وفق البيان، "بالمباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيدا لشمول المستحقين منهم ضمن موازنة العام المقبل، كما وجه بإكمال مواد البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة".