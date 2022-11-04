شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الباحث الاقتصادى محمد نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الباحث الاقتصادي محمد نجم، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وقالت التنسيقية إن الراحل كان مثالًا يُحتذى به في الاجتهاد والتميز في العمل، والذى رغم صغر عمره إلا أنه نجح في أن يترك مسيرة حافلة بالنجاحات .

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الفقيد داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان .