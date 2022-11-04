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التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى وتستمع لأهالى كفر أبو حطب بالشرقية

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القاهرة - سامية سيد - عقد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، مع أهالي قرية كفر أبو حطب بمركز ههيا في محافظة الشرقية.

وتناولت الجلسة مناقشة وطرح أهم المشكلات التي تعاني منها قرية كفر أبو حطب التابعة للوحدة المحلية بالمهدية - مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وأبرزها أنها القرية الوحيدة بالمركز التي لا يوجد بها صرف صحي حتى الآن، ومع تفاقم المشكلة عام بعد الآخر تهدد مياه الصرف المنازل وخاصة المنخفضة منها.

وأوضح الأهالي أن بعض مشكلات الصرف الصحي أصبحت تهدد عدد من مباني المدارس بالقرية، وطالبوا بحل المشكلة خوفًا من تعرض الطلبة للخطر .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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