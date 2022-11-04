شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق مبادرة "ازرع" لتنمية صغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمس الخميس، مبادرة "ازرع"، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة مساحة تقدر بحوالي 150 ألف فدان في ثمان محافظات هي (القليوبية -البحيرة - الدقهلية - المنيا - بني سويف - سوهاج - الفيوم - أسيوط ).

وقد تم إطلاق المبادرة وسط احتفاليات شعبية حضرها الآلاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بكافة المحافظات المشاركة، تم تنظيمها بالتنسيق الكامل مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإعلان عن إنطلاق المبادرة وبداية موسم زراعة القمح.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 13 مارس 2022، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر و الذي يضم الإتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الأقليمية، وأبرز مؤسسات المجتمع المدني صاحبة الجهود المعروفة في مساعدة الفئات الأولي بالرعاية، ويهدف التحالف الوطني إلي توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.