صور.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 13 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة بجرار زراعي على طريق دسوق - كفر الشيخ، أمام قرية محي بك في نطاق مركز دسوق.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق دسوق - كفر الشيخ إثر تصادم سيارة أجرة بجرار زراعي، ووجود مصابين ما أدى إلى الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى دسوق العام لاستقبال المصابين، وتكليف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

ووفق مصادر مسؤولة بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، تبين أن الاحصائيات الأولية تشير إلى أن عدد المصابين في الحادث 13 مصابا تقريبًا، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات، وسحجات، وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، فيما يجري اتخاذ اللازم طبيًا من أطباء مستشفى دسوق العام تجاه المصابين.