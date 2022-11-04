فتاة التيك توك تقتل شقيقها في الغربية.. والأم: اعترض على سلوكها

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشفت والدة الفتاة المتهمة بقتل شقيقها بعدما طعنته باستخدام سلاح أبيض، في محافظة الغربية تفاصيل الواقعة موضحة أنها جاءت بعد مشاجرة نشبت بينهما.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من أهالي منطقة سكة زفتي بدائرة القسم بسماع صراخ عقب ارتكاب فتاة تدعى "ن.م" 29 عامًا لارتكابها واقعة قتل شقيقها "م.م" 34 عامًا باستخدام سلاح أبيض.

والدة المتهمة والمجني عليه أوضحت أن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية طوال الـ7 سنوات الأخيرة الأمر الذي دفعها للدخول في عزلة داخل غرفتها والتفرغ للتعامل مع شبكات التواصل والسوشيال ميديا.

وأوضحت الأم أن تصرفاتها دفعت شقيقها للحديث معها ما تسبب في نشوب مشادة مع شقيقها وطعنته بسكين داخل منزلهم في مدينة المحلة الكبرى.

تبين من التحريات أن المجني عليه اعترض على سلوكيات الفتاة وتعاملها مع شبكة الفيديوهات والتواصل الاجتماعي "تيك توك" وتشاجر معها على إثر ذلك ما دفعها لقتله.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمة على الكشف الطبي.