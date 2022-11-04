جرار زراعي وسيارة.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، هوية المصابين في حادث تصادم سيارة أجرة بجرار زراعي على طريق دسوق - كفر الشيخ بالقرب من قرية محي بك التابعة لمركز دسوق.

وأكد المصدر أن المصابين هم : مصطفى علي عبد الرؤف، 53 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وكسر بالعضد الأيمن، ومحمد السيد عبد الرؤف، 58 عاما، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وشهد محمد إبراهيم زين، 18 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسر بالفقرات، وعبد العليم السيد الدخاخني، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

كما أصيب محمود السيد عبد الحافظ، 25 عاما، اشتباه في نزيف داخلي، وشفيقة فؤاد عبدالرسول عامر، 37 عاما، مصابة بكسر بالجمجمة، ونزيف بالمخ، ونانسي عطية عطا، 17 عاما، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحمود سعد حميدة، 25 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ودعاء حسان أبو الفتوح شعبان، 20 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وأصيبت لمياء إبراهيم محمود 26 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد عبد الله دوير، 48 عاما، مصاب بكدمات بالقدم، والصدر، ونور الصباح عبدالعزيز، 43 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومايسة إبراهيم عجوة، 48 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.