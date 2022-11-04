هيلا هيلا والصلاة على النبي.. لحظة خروج الأسماك من شباك الصيادين في بورسعيد - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على الفيسبوك، بثًا مباشرًا، اليوم الجمعة، للحظة خروج شباك الصيادين من البحر محملة بالأسماك على شاطئ بورسعيد.

وطرح الصيادون الشباك في البحر باستخدام مراكب خشبية صغيرة ثم جمعوها على شاطئ بورسعيد، في الوقت الذي تجمع مئات المواطنين على شواطئ المحافظة التي تمتد لقرابة 6 كيلو متر، لمشاهدة الصيادين أثناء طرح وجمع الشباك.

وأقدم بعض المواطنين على مساعدة الصيادين لجمع الشباك، والتقاط الصور التذكارية معهم، في ظل تسابق المواطنون على شراء الأسماك الطازجة من الصيادين فور خروجها من المياه.