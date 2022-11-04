وزيرة البيئة تستقبل نظيرتها الكينية لبحث سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع نظيرتها الكينية، لمناقشة المشاركة الكينية في المؤتمر والتعاون في إطلاق عدد من المبادرات التي تهم القارة الأفريقية، حيث أشادت بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة كينيا للبيئة خاصة على المستوى الإقليمي والتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، وتطلعها لاستكمال التعاون والدعم المتبادل.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج الرئاسي المصري لمؤتمر المناخ COP27 يتضمن إطلاق عدد من المبادرات التي تنظر إلى مستقبل أفريقيا، ومنها مبادرة النوع الاجتماعى ودعم تمكين المرأة الإفريقية للتصدي ومقاومة آثار تغير المناخ، وأيضا إطلاق أول شبكة لوزيرات البيئة الأفارقة لإظهار الوحدة الأفريقية في ظل ما تعانيه المرأة الإفريقية من آثار تغير المناخ، وخاصة وأن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 يخرج من قلب أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة إدارة المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا خلال يوم الحلول والتي تركز على زيادة معدل الجمع والتدوير للمخلفات في القارة، واتاحة فرص للشباب للعمل والاستثمار في هذا المجال، معربة عن تطلعها لمشاركة كينيا في تلك المبادرات التي تعد وسيلة لتحقيق أهدافنا للقارة الإفريقية.

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