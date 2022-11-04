مصر للطيران تطلق أول رحلة بـ"الوقود المستدام" من باريس إلى شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تُطلق شركة مصر للطيران غدا السبت أول رحلة تجارية بوقود الطيران المستدام المعروف بإسم (SAF) من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مطار شرم الشيخ مباشرة، بالتعاون مع شركة Neste التي تعد من أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والحد من التلوث البيئي وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتزامنا مع انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ COP27.

وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أن استراتيجية الوزارة تجاه التغير المناخي تهدف إلى تحويل قطاع الطيران إلى "صديق للبيئة"، وتضع الوزارة في مقدمة أولوياتها الاهتمام بقضايا البيئة والتغيرات المناخية في إطار توجهات الدولة المصرية من خلال خطة طموحة تهدف لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئي، ويواكب استضافة الدولة المصرية لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تقلع رحلة مصر للطيران من طراز بوينج 787-900 " دريملاينر" من باريس إلى شرم الشيخ وعلى متنها وفد من المشاركين في مؤتمر المناخ.​