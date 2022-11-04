شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فلامينجو البرازيلي يعلق على أنباء ضم رونالدو للفريق بصورة ساخرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق رودلغو لانديم رئيس نادي فلامينجو البرازيلي، عن حقيقة الأخبار المنتشرة حول رغبة الفريق البرازيلي فى إستقدام رونالدو فى المريكاتو القادم، حيث أكد أنه لا يعلم مصدر هذه التكنهات ولكن أصحابها يمتلكون درجة عالية من الإبتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن الفريق ليس مهتمًا بضم اللاعب.

وسخر لانديم من هذه الأنباء حيث أشار إلى أن اللاعب إذا جاء إلى الفريق فسيجلس على مقاعد البدلاء، لأنه يمتلك لاعبين مميزين للغاية فى نفس مركز اللاعب، كما أضاف أن فريقه لن يستطيع تحمل راتب اللاعب من أجل التعاقد معه فى الفترة المقبلة، فى ظل وجود لاعبين صغار السن مميزين للغاية فى هذا المركز.



موقف رونالدو من الرحيل عن اليونايتد

ومن جانبه يري اللاعب أن فرص بقائه مع اليونايتد خلال الوقت الحالي أصبحت جيدة، مما لا يستدعى رحيله فى المريكاتو الحالي، بعدما عادث ثقة المدرب الهولندي فى اللاعب، بعدما تواجد اللاعب فى آخر 3 مباريات خاضها الفريق سواء فى الدوري الإنجليزي أمام ويست هام أو فى الدوري الأوروبي أمام شريف وريال سويسداد.



موعد مباراة اليونايتد وأستون فيلا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا يوم الأحد الموافق 11/6 المقبل، ضمن الجولة ال 15 من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.