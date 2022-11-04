انت الان تتابع خبر النفط تعتزم رفع الطاقة التكريرية لمصافي الجنوب إلى 350 ألف برميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، عن عبد الغني خلال زيارته لشركة مصافي الجنوب، قوله إن "الوزارة تحرص على رفع معدلات الطاقة التكريرية لشركة مصافي الجنوب الى (350 الف برميل) باليوم، في اطار اهتمام الوزارة بقطاع التصفية الذي لا يقل اهمية عن القطاعات النفطية الاخرى، لما يشكله من اهمية في حياة المواطنين، وعاملاً مهماً في توفير حاجتهم الرئيسية عبر أنتاج وتكرير المنتجات النفطية وتأمين الاستهلاك المحلي، وصولاً الى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي".وأضاف، ان "مصافي الجنوب تعد اليوم من أكبر المصافي العراقية من حيث الإنتاج وحجم العمل الكبير الذي تقوم به في تلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين من المنتجات النفطية، على الرغم من التحديات والأزمات الاقتصادية والصحية التي واجهتها البلاد خلال الفترة المنصرمة، لكن العاملين في مصافي الجنوب كانوا بمستوى المسؤولية من خلال جهودهم المتميزة في مواصلة العمل والإنتاج".

واشار الى "قيام الوزارة بتقديم الدعم الكبير لعمليات تطوير مصافي الجنوب من خلال رعاية مشاريع زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وفق المعايير والمواصفات العالمية".



وتابع الوزير، أن "المصفى يشهد اليوم تنفيذ مشروع FCC بالتعاون مع احدى الشركات اليابانية بطاقة انتاج 55 الف برميل باليوم، و يعد من احدث المنشآت الذي تُحول المخلفات والنفط الاسود الى منتجات بيضاء عبر تقنية حديثة يطلق عليه التكرير بالعامل المساعد FCC، وهو من المشاريع الكبيرة الواعدة في قطاع التصفية في العراق، مؤكدا ان نوعية الانتاج في هذا المشروع ستكون وفق المواصفات الأوربية (يورو 5) الصديقة للبيئة".