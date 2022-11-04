شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يتحدث عن أهمية مباراة توتنهام القادمة فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن المواجهة القادمة أمام توتنهام الإنجليزي، حيث وصف المباراة القادمة بأنها حماسية للغاية، نظرًا لقوة الفريق الخصم هذا الموسم، الشئ الذي جعله يتواجد فى المربع الذهبي، مما سيطفي على المباراة طابعًا خاصًا.

وأكد إلى رغبة فريقه فى الفوز بالمباريات القادمة، لا سيما أن الفريق تعثر فى مواجهات تكاد تكون سهلة للفريق بطريقة مفاجئة، مشيرًا إلى أن الفريق يسعي للإقتراب بعض الشئ من مراكز المقدمة، حتى يضمت الفريق على الأقل فرص المشاركة فى دوري الأبطال الموسم القادم، لا سيما أنه يعلم جيدًا أن" الريدز " أصبح خارج المنافسة على اللقب هذا الموسم.



كلوب يكشف عن رأيه فى خسارة ليدز

وأضاف أنه شعر بالحزن الشديد عقب الخسارة فى مباراة ليدز فى الجولة الأخيرة، خاصة أن الفريق ظهر بشكل وكان لا يستحق التعرض للخسارة، حيث أعرب عن أسفه الشديد وتفهمه لحزن الجماهير بعد الهزيمة أمام نوتنجهام فورست وليدز يونايتد على التوالي.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي ليفربول فريق توتنهام يوم الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.