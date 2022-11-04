وزراء مجموعة السبع: عواقب وخيمة تنتظر روسيا إذا استخدمت أسلحة نووية أو كيماوية

04 نوفمبر , 2022
وزراء مجموعة السبع (أ ف ب).
حذّر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى اليوم الجمعة من أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بعواقب وخيمة، وجدّدوا دعوتهم إلى موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال الوزراء في بيان مشترك «الخطاب النووي الروسي غير المسؤول غير مقبول».
وأضافوا «اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه والدفاع عنها».
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