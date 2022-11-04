شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: التنسيقية حريصة على نقل حالة الحوار الوطنى لكل شارع وقرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة الحوار الوطني، تمثل دعوة لكل المجتمع، لكل مصر وليس فقط للنخبة السياسية والحزبية مع كل التقدير والاحترام لكل الفاعلين والمهتمين بالعمل السياسي والحزبي، موضحا أن الشعب المصري كله مدعو للمشاركة بالرأي والتعبير عما يريده من الحوار الوطني، وهو ما تعمل التنسيقية على تحقيقه من خلال جولاتها الميدانية.

وأشار إلى أننا أمام فرصة تاريخية ذهبية اليوم، مع دعوة الرئيس الموجهة للجميع، ومهما كانت الآراء، ومن ثم فإن النقاش والحوار يجب أن ينتقل لكل شارع ولكل مدينة و لكل حي وقرية، ومن هنا أطلقت التنسيقية سلسلة جلسات نقاشية في دوائر نوابها، بمجلسي النواب والشيوخ، للاستماع لمطالب كل فئات الشعب وكل القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني وسلسلة صالونات سياسية واقتصادية بمحاور الحوار الوطني تذاع على موقع التواصل الاجتماعي لصفحة التنسيقية.

وشدد أن هناك فرصة للجميع، يشارك ويبدي رأيه وكل توصية أو رأي سيتم إيصالها من التنسيقية لإدارة الحوار الوطني، فنحن نقول لكل مصري صوتك مسموع، مؤكدا أننا لمسنا وعي المواطنين والحرص على المشاركة بكل الأفكار وتقديم التوصيات القيمة للمساهمة في بناء الوطن.