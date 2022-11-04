البحوث الفلكية: سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في هذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، سقوط الصاروخ الصيني من ماركة لونج مارش منذ قليل فى المحيط الهادي، وهذا ما أعلنته الأرصاد والحسابات المدارية واعلنته الصين منذ قليل.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف تفاصيل إقلاع صاروخ لونج مارش 5 بي الرابع يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (مينجتيان) والأخيرة لمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" إلى المدار في 31 أكتوبر 2022.

وأطلقت الصين يوم 31 أكتوبر 2022 الوحدة الثالثة (وحدة مينجتان ) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار. وكعادة هذا النوع من الصواريخ فان عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما حدث في مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B، وستكون هذه هي المرة الرابعة خلال سنتين.

وتفيد أحدث التوقعات بعودة جسم الصاروخ يوم 4 نوفمبر 2022 الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ± 3 ساعات، ولكن من الصعب في الوقت الحالي قول أكثر من ذلك بكثير ، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول، و يدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة.

أما بخصوص المكان المحتمل، أن يسقط فيه حطام الصاروخ فهو غير معروف وفقًا لمؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية (كما هو بالشكل القادم) فالمواقع المحتمله لسقوط الحطام هي المناطق التي تقع بين الخطوط الزرقاء والصفراء، وأي منطقة خارج هذه الخطوط لا تتعرض إلى الحطام.​