شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. "النواب" يوافق على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، نهائيا خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائياً على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية.

ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، وانطلاقاً من دوره الرقابي واجه المجلس وزير التنمية المحلية بـ 137 أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته، وسط إشادة من النواب بالمبادرات الرئاسية.

وأحال المجلس 59 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/ 2022 و3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعي، إلى لجنة مشتركة من لجان (التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والأثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان). لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 14 طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: تنشيط السياحة العلاجية وتكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا والحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع وعي الشباب تجاه مخاطر الهجرة غير الشرعية ودعم مزارعي القطن المصري.

وأعلن رئيس المجلس تلقيه إخطاراً من رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب هشام هلال عبد المنعم ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تلقيه كتاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بأن حامد محمد ماهر حامد وشهرته "حامد ماهر" " شخصية عامة" يحل محل النائب السابق أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة (الحالي)، دائرة "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وذلك في ضوء المادة (25) من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة، وعقب تأدية النائب لليمين الدستورية تمنى له رئيس المجلس التوفيق والسداد.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022.