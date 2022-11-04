04 نوفمبر , 2022
نيويورك: ستبلغ شركة تويتر الموظفين عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان قد تم تسريحهم، وتغلق مؤقتا مكاتبها وتمنع دخول الموظفين، بعد أسبوع من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد المالك الجديد إيلون ماسك.
قالت شركة التواصل الاجتماعي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين إنها ستنبه الموظفين بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادي الجمعة بشأن الاستغناء عنهم.
وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة أمس الخميس 3\11\2022، والتي اطلعت عليها رويترز “في محاولة لوضع تويتر على مسار سليم، سنمر بعملية صعبة لتقليص قوتنا العاملة على مستوى العالم يوم الجمعة”.
وقالت الشركة إنه سيتم إغلاق مكاتبها مؤقتا وتعليق بطاقات دخول الموظفين من أجل “المساعدة في ضمان سلامة كل موظف بالإضافة إلى أنظمة تويتر وبيانات العملاء”.
وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن موظفي تويتر الذين لم يتأثروا بعملية التسريح سيتم إخطارهم عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر البريد الإلكتروني.. تويتر ستبدأ بتسريح الموظفين اليوم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.