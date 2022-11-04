إطلاق مقاتلات شبح لمواجهة 180 طائرة حربية وقصف مدفعي عنيف .. الحرب تشتعل بين كوريا «الشمالية والجنوبية»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة نشر مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في وقت تجري سول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونج يانج.

وأفادت رئاسة الأركان في سيول أن "جيشنا رصد حوالى 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفة أن سيول "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جهوزيتها".

كوريا الشمالية تطلق نيران المدفعية

قالت كوريا الجنوبية، الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 80 قذيفة مدفعية على منطقة حدودية بحرية خلال الليل، فيما تعهد وزيرا دفاع سول وواشنطن بإبداء العزم في مواجهة وابل من التجارب الصاروخية من قبل بيونغ يانغ.

وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ في البحر، الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات فشل إطلاقه، ما دفع أميركا وكوريا الجنوبية إلى تمديد التدريبات الجوية التي أغضبت بيونغ يانغ.

وبدءا من منتصف ليل الخميس بقليل، ذكر جيش كوريا الجنوبية إنه رصد أكثر من 80 قذيفة مدفعية أطلقت في البحر من قبل كوريا الشمالية، فيما وصفه بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين.

رسالة تحذيرية لكوريا الشمالية

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن الجنوب أصدر رسالة تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق النار.

هذا وحذرت واشنطن وسول، بيونغ يانغ، الخميس، من أن استخدام أي نوع من الأسلحة النووية ضد سول أو حلفاء إقليميين آخرين سيؤدي إلى نهاية نظام الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون، حيث تواصل كوريا الشمالية زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية بتجارب صاروخية متزايدة ومتسارعة الوتيرة.

وأطلقت كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخا خلال اليومين السابقين ردا على المناورات العسكرية الأميركية- الكورية الجنوبية المشتركة التي بدأت الاثنين. ودفعت عمليات الإطلاق الكوريين الجنوبيين إلى الملاجئ.

وأصدر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، بعد اجتماع الخميس في البنتاغون، بيانا مشتركا جاء فيه أنهما "يدينان بشدة" استعراض كوريا الشمالية العسكري المتصاعد، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية والمدفعية.

وقال لي في مؤتمر صحافي مع أوستن، عقب اجتماعهما، إن أي استخدام للأسلحة النووية ضد سول أو حلفاء إقليميين آخرين مثل اليابان، "سيؤدي إلى نهاية نظام كيم يونغ أون من خلال رد ساحق وحاسم".

وأضاف أن واشنطن وسول "تعملان على خيارات الرد تجاه جميع سيناريوهات الاستخدام النووي المحتملة" من جانب كوريا الشمالية.

بينما أفاد أوستن أن تصاعد عدوان بيونغ يانغ لن يؤدي سوى إلى نقل مزيد من القوات أو الأصول الأميركية، مثل حاملات طائرات إضافية، بشكل دائم إلى المنطقة، لتعزيز الوجود العسكري الأميركي هناك.