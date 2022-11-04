الزيادة وصلت إلى 2500 جنيه.. شركات السياحة تكشف أسعار العمرة بعد زيادة تذاكر الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، تفاصيل ارتفاع أسعار برامج العمرة، عقب زيادة أسعار تذاكر الطيران بخطوط مصر للطيران والطيران السعودي.

وقال كمال لمصراوي، إن برامج فئة خمس نجوم ارتفعت من 3500 جنيه إلى 5500 جنيه نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران حوالي 1750 جنيها تقريبا من جانب مصر للطيران والطيران السعودي، بجانب فرق سعر العملة وتذبذب السوق.

وأشار إلى أن سعر البرامج الاقتصادية انخفضت رغم ارتفاع أسعار الطيران والريال بينما اتجهت شركات السياحة إلى الفنادق ذات الأسعار المنخفضة لكنها بعيدة عن الحرم بمواصلات.

وأكد أن هناك نحو 30% من شركات السياحة عالجت ارتفاع سعر الريال وتذكرة الطيران بسعر الفندق: يعني البرامج التي كان يتراوح سعرها بين 20 و21 ألف جنيه قبل التعويم، أصبح سعرها بعد التعويم بـ19 ألف جنيه، و20500 جنيه، وذلك بحجز غرف ذات سعر أقل في فنادق بعيدة عن الحرم بالمواصلات.

وأشار كمال، إلى أن هناك عدد معين من الشركات السياحية تعمل على مستوى معين في البرامج في فنادق 3 نجوم اقتصادية قريبة من الحرم ارتفع سعرها بين 2500 إلى 3000 آلاف جنيه.

وتابع: عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: بعض الفنادق في المملكة العربية السعودية البعيدة عن الحرم، خفضت من أسعارها لامتصاص غلاء الريال السعودي وجذب عدد أكبر من المعتمرين.

مصر للطيران

- تتراوح أسعار التذاكر بعد الزيادة من 6900 جنيه إلى 8650 جنيها، باختلاف موعد العودة.

- تحديد سعر تذاكر خط "القاهرة -جده -القاهرة" من 6400 إلى 6900 ويتم زيادتها إلى 7300 جنيه للعودة أحد يومي الجمعة والسبت.

- زيادة أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لخط "القاهرة - جدة / المدينة المنورة - القاهرة" من 6650 جنيها إلى 7300 جنيه، ويتم زيادتها إلى 7900 جنيه للعودة أحد يومي الجمعة والسبت.

- تحديد أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لخط "القاهرة - المدينة المنورة / جدة - القاهرة" إلى 8150 جنيها ويتم زيادتها 8650 جنيها للعودة أحد يومي الجمعة والسبت.

- ينتهي العمل بهذه الأسعار في 31 من ديسمبر للعام الجاري.

- جاء التعديل بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة.

الطيران السعودي

- تتراوح أسعار تذاكر طيران العمرة من 7170 جنيها إلى 8640 جنيها وذلك باختلاف موعد العودة.

- زيادة أسعار السفر لخط " القاهرة - جدة" - القاهرة" من 5413 جنيها إلى 7170 جنيها.

- زيادة سعر تذاكر الطيران لخط "القاهرة- جدة / المدينة المنورة- القاهرة" من 5931 جنيها إلى 7795 جنيها.

- زيادة أسعار تذاكر الطيران لخط "القاهرة - المدينة المنورة/ جدة – القاهرة" من 7002 جنيها إلى 8915 جنيها.

- الأسعار قابلة للتغير وفقا لتغيير سعر الصرف أو متغيرات السوق.

- ينتهي العمل بهذه الأسعار في 15 من يناير المقبل.

- جاء التعديل بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.