بالصور- حريق يلتهم 4 منازل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نشب حريق هائل في 4 منازل وحظائر مواشي، بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوبي بني سويف، اليوم الجمعة، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في 4 منازل وحظائر مواشي يمتلكها "عادل.ت.ع"، و "عوض.ا.م"، و"صبحي.م"، و "عبدالله.ي"، بعزبة محمد عبدالكريم التابعة لقرية شنرا بمركز الفشن.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، واستطاع رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل والزراعات المجاورة، دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.

