122 وسيلة إعلام عالمية تنقل احتفالات مئوية ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

قال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر إن هناك 122 وسيلة إعلام عالمية تنقل احتفالات مئوية ذكرى اكتشاف توت عنخ آمون.

وأشار عثمان في تصريحات لمصراوي إلى أن احتفالات مئوية توت عنخ آمون تتزامن مع موسم سياحي استثنائي، مضيفا أن هذا الاحتفال سيساهم في الترويج للآثار المصرية.

وينظم مركز البحوث الأمريكي في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مؤتمرا عالميا بعنوان "تجاوز الأبدية"، احتفالا بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2022 بمدينة الأقصر.

ويلقي الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصرية، غدًا الجمعة، 4 نوفمبر، الكلمة الرئيسية للمؤتمر بعنوان "توت عنخ آمون"، عائلته ووفاته، ووادي الملوك بعد رحيل هوارد كارتر.