أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.. هل تتأثر مصر بموجة الجفاف التي تضرب الأرجنتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

علقت وزارة الزراعة المصرية، على إعلان رابطة مصدري الحبوب في الأرجنيتن، إعلان الحكومة عدم السماح بتصدير الحبوب للخارج؛ بسبب موسم الجفاف الذي يضرب البلاد.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأرجنتين واحدة من الدول التي يتم الاستيراد منها القمح والفول الصويا والذرة، مشيرا إلى أن أي دولة تصاب بجفاف أو أزمة داخلية تؤثر على العالم كله وليس مصر فقط خصوصا أن الأرجنتين واحدة من الدول المصدرة للحبوب في العالم.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن إجمالي كميات القمح المستوردة من الأرجنتين خلال عام 2021 حتى 2022 كانت صفر؛ نتيجة عدم اعتمادها كبلد منشأ العام قبل الماضي واعتماده هذا العام 2022 فقط.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن إجمالي الكمية المستوردة من الأرجنتين خلال عام 2012 حتى 31 أكتوبر 2022 من الفول الصويا بلغت 763 ألف و480 طنا، مؤكدا عدم وجود أي موانع فنية للاستيراد من دولة الأرجنتين.

وأشار إلى أن الأرجنتين واحدة من البلاد المعتمدة لدى مصر ضمن 22 بلد منشأ يتم الاستيراد منها، مضيفًا: "الحجر الزراعي لم يتلق أي خطابات من الجانب الأرجنتيني تفيد بعدم التصدير".

وتحتل الأرجنتين المركز العاشر ضمن قوائم أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم بإجمالي يصل إلى 18 مليون طن، بواقع 2.12 مليار دولار.