انت الان تتابع خبر وصول الفنانة ميريام فارس الى العراق (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المنتظر أن تقدم الفنانة فارس، اليوم الجمعة، حفلها المنظم ضمن فاعليات "ليالي أربيل "والذي سوف تقدم ميريام، باقة من المع اغانيها.

ومنذ الإعلان عن هذا الحفل تصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الترند في العراق بحيث تفاعل معها عشرات المغردين على تويتر.

وأعلنت ميريام فارس في وقت سابق عن موعد الحفل في منشور عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، قالت فيه: "أهل العراق استعدوا ملكة المسرح ميريام فارس تحيي حفل في اربيل بتاريخ 4 نوفمبر 2022".