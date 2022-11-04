شكرا لقرائتكم خبر عن 4 التزامات لشركات التصكيك السيادى.. البنية التكنولوجية ومقر ثابت أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون الصكوك السيادية، شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها، بأن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وأن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .

وأن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة .

وأن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية :

- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها .

- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .

كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.