قد يصطدم ببرشلونة.. مواجهات نارية محتملة لليونايتد في الدوري الأوروبي

وتأهل ريال سوسيداد وبيتيس مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي باحتلالهما صدارة مجموعاتهما، كما حدث مع فينورد وفريبورج وآرسنال وفيرينكفاروس وفنربخشة وسانت جيلواز.

ويلعب وصفاء المجموعات مثل المان يونايتد وميدتجيلاند ونانت وموناكو وبي إس في أيندهوفن وستاد رين وروما ويونيون برلين أمام الهابطين من التشامبيونزليج، برشلونة وإشبيلية وأياكس وباير ليفركوزن وسبورتنج وسالزبورج وشاختار ويوفنتوس.



وتقام القرعة يوم الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، حيث سيواجه كل فريق وصيف مجموعة في الدوري الأوروبي أحد الفرق صاحبة المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

ولن تتمكن أندية من نفس البلد من مواجهة بعضها البعض، وستلعب أندية دوري أبطال أوروبا مباراة الإياب على أرضها.

وستكون المواجهات ذهابا وإيابا، دون أن تكون قيمة الأهداف خارج الأرض مضاعفة، وستقام مباريات الذهاب يوم 16 فبراير/شباط والإياب يوم 23 من نفس الشهر.