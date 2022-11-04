اخبار العالم

قد يصطدم ببرشلونة.. مواجهات نارية محتملة لليونايتد في الدوري الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر قد يصطدم ببرشلونة.. مواجهات نارية محتملة لليونايتد في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437095-638031393592301764.jpg

2022-11-04 | 07:12

قد يصطدم ببرشلونة.. مواجهات نارية محتملة لليونايتد في الدوري الأوروبي

561 مشاهدة

تخوض الفرق التي تأهلت كوصيفة لمجموعاتها في الدوري الأوروبي، مثل روما ومانشستر يونايتد ويونيون برلين وأيندهوفن وموناكو، الجولة التأهيلية قبل بلوغ دور الـ16 أمام أحد الفرق التي ودعت محتلة المركز الثالث.
وتأهل ريال سوسيداد وبيتيس مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي باحتلالهما صدارة مجموعاتهما، كما حدث مع فينورد وفريبورج وآرسنال وفيرينكفاروس وفنربخشة وسانت جيلواز.

ويلعب وصفاء المجموعات مثل المان يونايتد وميدتجيلاند ونانت وموناكو وبي إس في أيندهوفن وستاد رين وروما ويونيون برلين أمام الهابطين من التشامبيونزليج، وإشبيلية وأياكس وباير ليفركوزن وسبورتنج وسالزبورج وشاختار ويوفنتوس.

وتقام القرعة يوم الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، حيث سيواجه كل فريق وصيف مجموعة في الدوري الأوروبي أحد الفرق صاحبة المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

ولن تتمكن أندية من نفس البلد من مواجهة بعضها البعض، وستلعب أندية دوري أبطال أوروبا مباراة الإياب على أرضها.

وستكون المواجهات ذهابا وإيابا، دون أن تكون قيمة الأهداف خارج الأرض مضاعفة، وستقام مباريات الذهاب يوم 16 فبراير/شباط والإياب يوم 23 من نفس الشهر.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا