انت الان تتابع خبر بريطاني يتعافى بعد 411 يوما من إصابته بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصيب المريض بنوع مبكر من الفيروس ولم يتمكن من القضاء على العدوى بسبب ضعف جهاز المناعة لديه بعد عملية زرع الكلى.

وثبتت إصابة المريض، لأول مرة في 2020، وعلى الرغم من فقدان الأعراض، استمرت الاختبارات بالظهور إيجابية حتى 2022.



ويقول المسعفون في لندن إنهم ليسوا على علم بأي حالة موثقة أخرى لشخص تم علاجه بعد هذه العدوى الطويلة.

واستخدم المسعفون التحليل الجيني لتحديد أن الرجل البالغ من العمر 59 عاما حمل متغيرا مبكرا من سلالة ووهان الأصلية للفيروس الذي ظهر في ديسمبر 2019.

كما عالج الفريق نفسه مريضا يعاني من حالة صحية أساسية وتوفي بعد أن ثبتت إصابته لمدة 505 أيام.

وقال الدكتور، لوك بلاغدون سنيل: "لا يزال بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والإصابة بالعدوى بشكل مستمر، ما زلنا نعمل لفهم أفضل طريقة لحمايتهم وعلاجهم."

