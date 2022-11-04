انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود التراجع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 94.45 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.5% في الجلسة السابقة، حيث تتجه العقود صوب انخفاض بأكثر من 1% هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.3% إلى 87.90 دولار للبرميل، لتضيف إلى تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة، لكنها تتجه صوب إنهاء الأسبوع على استقرار.



وتنامت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أمس الخميس بعد أن ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، أن "من السابق لأوانه" التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.