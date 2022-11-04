حدث ليلا| تكليف الموجهين بالتدريس لسد العجز.. عمران خان في حالة مستقرة بعد "محاولة اغتيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"خطاب مهم" من المديريات بشأن تكليف الموجهين بالتدريس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بالسماح بتكليف الموجهين بالتدريس في المدارس، لسد العجز في بعض المدارس بالإدارات التعليمية، ولصالح العام ولاستقرار العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفاة المحلل الاقتصادي محمد نجم بعد صراع مع المرض

توفي مساء اليوم الخميس، محمد نجم، المحلل الاقتصادي والمدير المشارك للوحدة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بعد صراع مع المرض.

أوباما: الديمقراطية "قد لا تصمد" إذا انتصر الجمهوريون

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تحذيراً شديداً في إطار حملة مرشحي الحزب الديمقراطي في ولاية أريزونا، قائلاً إن "الديمقراطية كما نعرفها قد لا تصمد في أريزونا" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع القادم.

مصرع 3 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء الخميس، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج / البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

أمريكا تفرض عقوبات على شبكة لتهريب النفط الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة دولية تقوم بتسهيل تجارة النفط ودر إيرادات لحزب الله اللبناني وقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

باكستان: عمران خان في حالة مستقرة بعد "محاولة اغتيال"

أصيب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في ساقه، بعدما تعرضت قافلته الاحتجاجية لإطلاق نار في إقليم البنجاب بوسط باكستان اليوم الخميس (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لما قاله مساعدو خان.

مظاهرات إيران: الشرطة "تطلق النار" على حشود قرب طهران

اندلعت مصادمات بين قوات من الشرطة الإيرانية ومتظاهرين تجمعوا بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة شابة كانت قد لقيت مصرعها متأثرة بالرصاص في مظاهرة قرب العاصمة طهران.

بوتين يصدر مرسوما بصرف 195 ألف روبل إضافية للعسكريين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بصرف 195 ألف روبل إضافية لمرة واحدة للعسكريين الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية في الجيش الروسي، تضاف إلى مستحقاتهم الشهرية.