وصلت لـ4 ملايين جنيه.. أول تعليق من السياحة على أسعار غرف شرم الشيخ خلال قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار التحول الرقمي، على أسعار حجوزات الغرف الفندقية في شرم الشيخ عبر منصة بوكينج لحجوزات الفنادق، للراغبين في حضور مؤتمر المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأكد شريف لمصراوي، أن الأسعار المطروحة عبر منصة بوكينج العالمية منطقية خلال مؤتمر شرم الشيخ، وهي أسعار تعكس العرض والطلب على الفنادق في ذروته وقت المؤتمر.

ووفق منصة بوكينج العالمية لحجوزات الفنادق، بدأت أسعار الغرف الفندقية بشرم الشيخ من 35 ألف جنيه لسرير في صالة نوم مشتركة مختلطة لمدة 12 ليلة للفرد الواحد، فيما بلغ سعر حجز شقة 60 مترا مطلّة على البحيرة تشمل غرفتين نوم، وغرفة معيشة واحدة مع حمامين بسعر 61 ألف جنيه لمدة 12 ليلة للفرد الواحد، بينما بلغ سعر الغرفة التنفيذية بمساحة 35 مترا مع إطلالة على البحر شاملة الإقامة الكاملة بسعر بلغ أكثر من 276 ألف جنيه لمدة 12 ليلة للفرد الواحد، بينما بلغ سعر غرفة ديلوكس مزدوجة مع إطلالة على الحديقة تشمل سرير مزدوج كبير، وإقامة كاملة بسعر 292 ألف و500 جنيه، فيما بلغ سعر جناح بريميوم في أحد منتجعات شرم الشيخ بمنطقة الهضبة، يشمل سرير كينج واحد مزدوج كبيرا جدا -(جناح خاص)- شامل الإفطار لمدة 12 ليلة بسعر 4 ملايين و925 ألف جنيه.

وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن الأسعار المعلنة عبر منصة بوكينج عادية، في مثل هذه المؤتمرات الدولية، كون مصر تنظم مؤتمرا دوليا يتمثل في قمة المناخ بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري".

وتابع فاروق لمصراوي: "أسعارنا منطقية وحنينة جدا في مصر خلال المؤتمر، وارتفاع الأسعار شئ طبيعي لأن الدولة المصرية أنفقت مبالغ طائلة على عمليات التطوير الشاملة في شرم الشيخ بالكامل، من تحسين الخدمات والطرق وسرعة الإنترنت في الفنادق، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالفنادق وإدخال معدات جديدة إليها، فأصبحت الأسعار الحالية عبر بوكينج شيئا طبيعيا لاستيعاب ومواكبة مستوى الحدث العالمي".

وأكد فاروق، أن جميع المناطق السياحية المجاورة لشرم الشيخ ستستفيد من هذا المؤتمر بشكل كبير خصوصا الساحل الشمالي بعد انتهاء مؤتمر المناخ، وذلك بالأسعار العادية المعتادة.

واختتم رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة: "كويس إن في غرف بالأسعار دي في الأساس خلال فترة مؤتمر المناخ".

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