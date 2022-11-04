نتانياهو وحلفاؤه يفوزون بأغلبية مقاعد الكنيست

03 نوفمبر , 2022 بنيامين نتانياهو (أ ف ب). أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الخميس فوز زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو وحلفاؤه بأغلبية مقاعد الكنيست. وأظهرت النتائج حصول الليكود على 32 مقعداً، و18 مقعداً للحزبين المتدينين المتشددين، يهودوت هتوراه لليهود الأشكناز الغربين وحزب شاس لليهود الشرقيين (سفراديم)، و14 مقعدًا لتحالف اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية». وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتانياهو حصلت على 64 مقعداً، مقابل حصول كتلة يائير لبيد المنتهية ولايته على 51 مقعداً.

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