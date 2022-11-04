الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نجد أي مؤشرات على «أنشطة نووية غير معلنة» في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أنها لم تجد أي مؤشرات على «أنشطة نووية غير معلنة» في ثلاثة مواقع في أوكرانيا خلال عمليات تفتيش بناء على طلب كييف بعد اتهامات روسية لها بتطوير «قنبلة قذرة».

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في بيان إن «تقييمنا التقني والعلمي للنتائج التي توصلنا إليها حتى الآن لم تظهر ما يدل على أنشطة ومواد نووية غير معلنة في هذه المواقع الثلاثة».