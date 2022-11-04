شكرا لقرائتكم خبر عن لتشجيع القطاع.. تعرف على مهام وأهداف صندوق دعم السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، على انشاء صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.

يهدف الصندوق إلى:

المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات.

تأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية .

تنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار.

تطوير المواقع والمناطق الأثرية.

بناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من:

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.