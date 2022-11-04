شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بنى سويف: مطلب الأحزاب بالمشاركة فى الحكومة تحقق بالفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القائمة النسبية لا تحقق عدالة بين المرشحين والأفضل هي القائمة المطلقة، لأنها هى الأنسب لكل الفئات السياسية.

جاء ذلك، في كلمته خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان "مباشرة الحقوق السياسية" والذي أداره النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

وأضاف حبش، أنه يجب أن يتوافق كل ما يطرح مع الدستور، وفكرة تمويل الأحزاب كان يعاب عليها في الماضى بأنها تسمح للدولة بالتدخل في الأحزاب .

ولفت نائب محافظ بنى سويف، إلى أن الأفضل هو التبرعات من الأعضاء والاشتراكات مثل المقرات وغيرها .

وأشار حبش، إلى أن الأحزاب السياسية كان لديها مطالب بأن تشارك في الحكومة وهو ما استجابت له القيادة السياسية وأصبحت الأحزاب مشاركة الآن في الحكومة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.