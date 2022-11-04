"خطاب مهم" من المديريات بشأن تكليف الموجهين بالتدريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بالسماح بتكليف الموجهين بالتدريس في المدارس، لسد العجز في بعض المدارس بالإدارات التعليمية، ولصالح العام ولاستقرار العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأرسلت المديريات التعليمية خطابًا للإدارات التعليمية، نص على:

"نظرًا لوجود عجز في بعض المديريات والإدارات التعليمية في بعض المواد، يكلف موجهو هذه المواد بالتدريس في المدارس التي تعاني عجزًا شديدًا في الإدارات، مع تكليف مكاتب التوجيه بالإشراف وتنظيم القوافل لتلك الإدارات، بالتعاون مع تلك المواد مع موجهي أوائل تلك المواد".

وشدد الخطاب على أنه سيتم توفير وسيلة المواصلات للذهاب والعودة باستخدام باص الإدارة، على أن يكون سد العجز للمرحلة الابتدائية والاعدادية، مع اعتبار الموضوع هام ولصالح العمل.

وطالبت المديريات التعليمية مديري الإدارات التي بها عجز، بضرورة عمل اللازم نحو توزيع موجهي المواد على الأماكن التي بها عجز.