شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مصاصو دماء" أمريكيون يستعدون لـ "غزو" أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - "مصاصو دماء" تستعد واشنطن لإرسالهم إلى أوكرانيا العام المقبل للدخول على خط الحرب، في إطار دعم أمريكي حثيث لحليفتها في حربها ضد روسيا.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أنها تخطط لإرسال أنظمة مضادة للطائرات دون طيار إلى أوكرانيا خلال العام المقبل.

وقال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، إن الوزارة تتوقع إرسال معدات صاروخية ISR ذات منصات محمولة إلى أوكرانيا تدعى VAMPIRE (مصاص دماء)، وذلك بحلول منتصف عام 2023.

وأضاف رايدر أنه من المتوقع الانتهاء من عقد أنظمة VAMPIRE في الأشهر القليلة المقبلة، مشددا على أن الدفاع الجوي لا يزال يمثل أولوية.

ووعدت وزارة الدفاع لأول مرة بتزويد الجيش الأوكراني بأنظمة "مصاصي الدماء" في 24 أغسطس/ آب المقبل، كجزء من حزمة بقيمة 3 مليارات دولار تم الإعلان عنها في يوم استقلال أوكرانيا.

واعتبارًا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة ما يقرب من 17.9 مليون دولار كمساعدة أمنية منذ بدء اندلاع الحرب في 24 فبراير /شباط الماضي، وفقًا لوزارة الدفاع.

ونظام VAMPIRE قادر على استهداف الطائرات دون طيار وغيرها من المركبات الجوية غير المأهولة وكذلك المركبات غير التكتيكية، مثل الشاحنات الصغيرة.

وتم تصميم النظام أيضًا ليكون بكلفة منخفضة ويمكن أن يتناسب مع أي شاحنة صغيرة أو صندوق خلفي للسيارة.

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل ما يقرب من 1400 صاروخ قصير المدى من طراز Stinger إلى أوكرانيا، وفقًا للبنتاجون، كما تخطط لإرسال اثنين من ثمانية أنظمة صواريخ أرض-جو من نوع NASAMS خلال الأسابيع المقبلة.