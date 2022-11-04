شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتهم بريطانيا بالضلوع في هجوم "البحر الأسود" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر سفير روسيا لدى بريطانيا، أندريه كيلين، من أن المملكة المتحدة باتت متورطة للغاية في حرب أوكرانيا، مؤكدا أن لدى بلاده دليلا ذلك.

وقال الدبلوماسي الروسي أندريه كيلين، إن روسيا لديها أدلة على مشاركة القوات الخاصة البريطانية في هجوم بطائرة دون طيار أوكرانية على الأسطول الروسي في البحر الأسود، مضيفا أنه نقل ذلك إلى نظيره البريطاني.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز، قال كيلين: "نحن نعلم تمامًا بشأن مشاركة المتخصصين البريطانيين في التدريب والإعداد وتنفيذ أعمال العنف ضد البنية التحتية الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود".

وأوضح كيلين لوسائل الإعلام، أن الأدلة ستنشر على الملأ "قريبًا جدًا".

واعتبر أنه أمر خطير لأنه يتضمن تصعيدا، ويشير إلى دخول بريطانيا يوما بعد آخر بعمق في الصراع، وهي اتهامات رفضتها لندن، وفقا لصحيفة إكسبريس.

كما أكد السفير أن بلاده ليس لديها أي خطة لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا، قائلا: "لا يمكن كسب الحرب النووية ولا يجب خوضها أبدًا لن نستخدم سلاحا نوويا لأنه مصمم لأغراض مختلفة".

وقبل أيام، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم نفذه المركز الثالث والسبعون الأوكراني للعمليات البحرية الخاصة وذلك بتوجيه وقيادة مسؤولين من البحرية البريطانية المتواجدين في بلدة أوتشاكيف على ساحل البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن أفرادًا من نفس الوحدة البحرية البريطانية هم متورطون فى تفجير خطي أنابيب السيل الشمالي 1 و2 الشهر الماضي.

ووفقا لتقرير نشرته يورو نيوز، فإن روسيا تعتبر أن أوكرانيا استخدمت الممر الإنساني البحري لتنفيذ الهجوم، وكان هذا هو السبب فى تعليق مشاركتها مؤقتا في اتفاق الحبوب الذي تم التوقيع عليه في إسطنبول تحت إشراف أممي وبوساطة تركية.