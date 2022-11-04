شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بهاء شلبي: القائمة المغلقة هى الأفضل في الانتخابات.. وتمويل الأحزاب إشكالية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بهاء الدين شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن نظام الانتخابات بالقوائم المغلقة هى الأفضل على الإطلاق وتعطى فرصا متساوية للجميع، مضيفاً أن الأحزاب السياسية دورها أن تفرز السياسيين الجدد وتدريبهم وتأهيلهم.

جاء ذلك، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان"مباشرة الحقوق السياسية" والذي أداره النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

وأضاف شلبي، أن تمويل الأحزاب هى إشكالية كبيرة، لأن الحزب هو مؤسسة تتبع الدولة ولابد أن تدعمها الدولة، وسيظل نظام العضويات والاشتراكات هو الأفضل، متابعا: الهيكلة المستمرة تجعل داخل الأحزاب دماء جديدة باستمرار، ومن ليس لديه القدرة على إدارة حزب لا يستطيع أن يدير دولة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.