شكرا لقرائتكم خبر عن دينا المقدم خلال صالون"التنسيقية": القائمة المطلقة تحقق العدالة وتضمن تمثيل المرأة والفئات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دينا المقدم، المحامية بالاستئناف وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القائمة المغلقة تحقق الكوتة التى نص عليها الدستور وتعطى للمرأة والفئات الأخرى النسبة التى تحقق العدالة فى المشاركة والتمثيل النيابي.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، بعنوان" مباشرة الحقوق السياسية"، والذي أداره النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضافت المقدم، أن الأحزاب هى نبض حقيقي للشارع وعليها دوراً كبيرا في التوعية بأهمية الانتخابات والتوعية المستمرة بخطورة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.