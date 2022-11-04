شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات في عدداً من المحافظات.. أبرزها إطلاق مبادرة جديدة وتكريم أوائل الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث نظم حزب مستقبل وطن، المرحلة الخامسة من مبادرة "هدية الرئيس"، الخاصة بإستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي بـ 8 محافظات، وهم "قنا، الشرقية، سوهاج، المنيا، الأقصر، الفيوم، الوادي الجديد، أسيوط".

وأكد حزب مستقبل وطن، على استمرار مبادراته المجتمعية، التي تهدف إلى تفعيل رؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو الجمهورية الجديدة.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة قسم القطامية بالقاهرة الجديدة، حملة كبري لنظافة وتشجير وصيانة الكهرباء وتجميل بعض مناطق وشوارع القطامية ومن هذه المناطق أيضاً منطقة إسكان النقابات، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة، كما قام أيضاً فريق من شباب الحزب بتشجير وتجميل مدرسة عمر سليمان بالقطامية.

وفي محافظة الإسكندرية،

بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والمرضى وغير القادرين تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس بتوفير البطاطين لهم، وشملت التوزيع على مختلف أقسام المحافظة، حتى داخل المنازل، تخفيفًا عن المواطنين، لكي تحقق المبادرة أهدافها بالوصول إلى كافة أقسام المحافظة، ووحداتها الحزبية.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، ندوة حول الإحتياجات الغذائية للرياضيين، وتم توضيح اشكال هذه الإحتياجات الغذائية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة بشكل مستمر، كما نظمت الأمانة ندوة حول دور المواطن المحوري في مواجهة احتكار السلع، وتم التأكيد على أهمية مواجهة هذا الاحتكار، وتقديم مجموعة من النصائح والارشادات للمواطنين لمواجهة ذلك.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة حول جرائم الانترنت والابتزاز الالكتروني، وتم توضيح مفهوم جرائم الانترنت وانتهاك المعلومات والابتزاز الالكتروني، مع تقديم مجموعة من النصائح والارشادات لمواجهة هذه الهجمات أو التصرف في حالة حدوثها.

وفي محافظة أسوان،

أطلقت أمانة مركز إدفو، حملة مكبرة لتوزيع عدد كبير من البطاطين والألحفة، علي الأسر الأكثر احتياجاً والأسر الأولي بالرعاية، والغير قادرين، كما قامت بتوزيع كميات كبيرة من المساعدات العينية للمواد الغذائية علي المواطنين والأسر، وذلك فى قرية الإشراف بوادى الصعايدة.

كما اختتمت أمانة مركز إدفو، الدورة التدريبية حول "العمل النقابي بين الحقوق والواجبات" والتي استهدفت بها تدريب الكوادر الحزبية من العمال فى مركز إدفو، وقد تم على هامش الحفل الختامي تكريم عدد من القيادات العمالية والنقابية فى المركز.

وفي محافظة أسيوط،

اختتمت أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، فعاليات الدورة التدريبية الأولى تحت عنوان "ولد فكرة مشروعك"، بمشاركة 50 شاب وسيدة وفتاة، من أبناء المحافظة، بهدف دعم وتشجيع الشباب على العمل الحر وكيفية بدأ واختيار فكرة مشروع صغير لتنفيذه.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة مركز سمسطا، احتفالية كبري، لتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعلنت الأمانة خلال الحفل، التبرع بمبلغ 100 ألف جنيها لإدارة سمسطا التعليمية، لسد الإحتياجات المختلفة لمدارس الإدارة، فضلا عن تنظيم رحلة للطلاب الأوائل في الشهادات العامة على نفقته الخاصة، وتضمن الحفل فقرات فنية، ومنح أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية شهادات تقدير، ومكافآت، وهدايا عينية للطلاب والطالبات ومديري المدارس، تقديراً وعرفاناً لجهودهم طوال العام، حتى الوصول إلى التفوق.

كما نظمت أمانة الصناعة والتجارة بمدينة بني سويف الجديدة، ندوة عن كيفية استغلال الطاقة البديلة في الصناعة وبخاصة الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، وأدوات توفيرها للقطاع الصناعي، نحو تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتوفير طاقة بديلة تحافظ على البيئة وتوفر في تكاليف الإنتاج، وتزامنا مع عقد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، وتضمنت الندوة استخدامات الطاقة الشمسية وتأثيرها على خفض التكلفة ما يؤثر على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار في السوق المحلي.

كما دشنت أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، مبادرة تحت شعار "معاك من أجل صنع في مصر"، والتي تستهدف الاستماع إلى مشاكل أصحاب المصانع والمنشآت التجارية، للمساعدة في تذليل العقبات وحل تلك المشاكل.

كما نظمت أمانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشئون الاقتصادية ، بمركز الواسطي، ندوة عن مبادرة "طموح" للتمكين الاقتصادي للمرأة وشباب الخريجين، والتي تستهدف تسليط الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لربات البيوت والشباب إلى جانب كيفية البدء في تنفيذ مشروع تستطيع الأسرة من خلاله تحقيق عائد مادى يرفع من مستوى معيشة أفرادها، وتضمنت الندوة عرض المبادرة التي أطلقها الحزب تحت شعار " طموح" والتي تتضمن إنشاء مشروع تربية الدواجن بنظام "البطاريات" حيث تتضمن المبادرة التعريف بالمشروع وخطوات إنشاءه، كذلك التمويل المالي والتربية والتسويق بأسلوب سهل وواضح لاقى استحسان الحضور.

وفي محافظة دمياط،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "رد الجميل"، للأسبوع السابع على التوالى، غدا الجمعة، لتقديم محاضرات تعليمية مجانية للصف الثالث الإعدادى، في مواد "علوم، وعربي، ورياضيات"، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بكورنيش النيل، كما توزع الملازم بالمجان.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز إطسا، لليوم الثاني علي التوالي، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة المرأة بقسم ثان طنطا، لقاء جماهيريا ضمن فعاليات مبادرة "حقي أعرف" التي أطلقتها أمانة ثان طنطا، وجاءت المحاضرة تحت عنوان "حقوق الزوجين في مرآة الإسلام"، للرد علي ما أثاره سيل الفتاوى المغرضة علي السوشيال ميديا.

وفي محافظة الجيزة،

تواصل أمانة مركز أطفيح، إطلاق القوافل الطبية المجانية حيث تم تنفيذ القافلة رقم 338 بقرية مسجد موسى وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، وشملت القافلة على تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي والنساء والتوليد والرمد بالتعاون مع مركز نظارات أوربت وتم تقديم خدمات التحاليل الطبية بالتعاون مع معامل سيتي لاب.

وفي محافظة الإسماعيلية،

بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ" لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، والتي تستهدف توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا، وجاء التوزيع في "قسم ثالث- فايد- قسم ثاني- التل الكبير- قسم أول".

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، في قرية الشيخ فضل، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 390 حالة، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان، "مصر في عيون أبنائها"، في مدرسة قرية بدخلو الإبتدائية، وتضمنت الندوة، عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة والمشروعات القومية بتعليق التلميذة منة الله ماجد التلميذة بالصف السادس الابتدائي وكذلك عرض بعض الفقرات الفنية لتلاميذ المدرسة.

كما اختتمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية بمشاركة 84 متدرباً من أعضاء وكوادر الحزب، بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية، وتضمنت الدورة التدريب على طرق إدارة الوقت بقاعة نقابة المعلمين.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية صحية من خلال أمانة الصحة والسكان، بالتعاون مع الإدارة التعليمية ببلاط، وذلك تحت عنوان "أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها" وذلك بمدرسة بئر 7.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "القلمون" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 131 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، ندوة توعوية، تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على إستقرار الوطن"، وذلك بحضور ممثلاُ عن وزارة الأوقاف المصرية وأعضاء الحزب.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.