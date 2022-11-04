6 جثث على الطريق.. ارتفاع عدد ضحايا تصادم صحراوي سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج / البحر الأحمر" الذي وقع بين 3 سيارات أجرة "ميكروباص" في دائرة مركز شرطة أخميم، مساء الخميس، لـ6 حالات وفاة و24 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفيات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين دائرة مركز شرطة أخميم.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين 3 سيارات ميكروباص؛ بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص وأصيب 24 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجميعهم من مستقلي السيارات.

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى أخميم المركزي. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.