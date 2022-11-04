صور.. 5 عيادات للتأمين الصحي تستقبل المرضى في الفترة المسائية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن فرع كفر الشيخ للتأمين الصحى، اليوم الخميس، استقبال المرضى بالفترة المسائية بالتخصصات المختلفة، وذلك تيسيرًا على المرضى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ومتابعة الدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع.

كشفت إدارة فرع كفرالشيخ للتأمين الصحي، وفق بيان صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تقديم الخدمة لأهالي المحافظة بالفترة المسائية بعيادات العبور، وعمر بن الخطاب، والصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان بمدينة دسوق، و عيادة الحامول من الساعة الخامسة للساعة التاسعة مساء.

وحسب البيان تأتي التخصصات المتاح العمل بها بالفترة المسائية في التوقيت المذكور، داخل عيادة العبور "الباطنة النساء، والعظام، والجراحة، والأطفال، والممارس، والأسنان، وتركيبات الأسنان، والتحاليل والأشعة، وعيادة عمر بن الخطاب العظام، والباطنة، والسكر، والقلب، والصدر، والممارس، والمعمل، وفي "الصحة المدرسية كفر الشيخ" الغدد الصماء، الأنف والأذن، والأطفال،التحاليل، وعيادة عثمان بن عفان بدسوق الباطنة، والقلب، والعظام، والمسالك، والرمد، والتحاليل، وعيادة الحامول، الباطنة، والعظام، والأطفال، والمخ والأعصاب، والممارس، التحاليل.