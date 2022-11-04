جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من غزة وصفارات الإنذار تدوي بالمستوطنات

المنامة - ياسر ابراهيم - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع، وإنه تم تفعيل القبة الحديدية.

وأعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات نيريم والعين الثالثة وكيسوفيم في غلاف غزة، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد البحث.



وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار انطلقت في بلدات بالقرب من الحدود مع قطاع غزة للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ.



وأضاف في بيان أن صفارات الإنذار انطلقت في ثلاثة تجمعات سكنية إسرائيلية بالقرب من حدود غزة.



من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد إطلاق صاروخ من غزة، منذ 3 شهور.



ووفق القناة، يعتقد أن إطلاق الصاروخ يأتي ردا على اغتيال الناشط في حركة الجهاد الإسلامي فاروق سلامة، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

(وكالات)

