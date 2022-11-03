03 نوفمبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أكد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس أن دول مجموعة السبع لن تسمح لروسيا بـ«تجويع» الأوكرانيين هذا الشتاء. وقالت بيربوك قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في مونستر في ألمانيا «لن نسمح بوحشية هذه الحرب أن تؤدي إلى موت جموع من كبار السن والأطفال والشباب والعائلات في أشهر الشتاء المقبلة».

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: مجموعة السبع مصمّمة على منع روسيا من «تجويع» الأوكرانيين هذا الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.