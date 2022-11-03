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ألمانيا: مجموعة السبع مصمّمة على منع روسيا من «تجويع» الأوكرانيين هذا الشتاء

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«المجلة» 0 تبليغ

03 نوفمبر , 2022

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أكد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس أن دول مجموعة السبع لن تسمح لروسيا بـ«تجويع» الأوكرانيين هذا الشتاء.

وقالت بيربوك قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في مونستر في ألمانيا «لن نسمح بوحشية هذه الحرب أن تؤدي إلى موت جموع من كبار السن والأطفال والشباب والعائلات في أشهر الشتاء المقبلة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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