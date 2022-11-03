مقتل عنصر أمن إيراني وإصابة آخرين بجروح خلال مواجهات بالقرب من طهران

03 نوفمبر , 2022 مواجهات بالقرب من طهران (أ ف ب). قتل عنصر أمن إيراني واصيب 10 شرطيين ورجل دين بجروح الخميس خلال مواجهات عنيفة مع متظاهرين غرب طهران، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية رسمية. ووقعت هذه الحوادث في الذكرى الأربعين لمقتل حديث نجفي وهي متظاهرة في الـ22 من العمر خلال احتجاجات في 21 أيلول/سبتمبر في كرج على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة.

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