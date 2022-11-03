النواب اللبناني يستعرض رسالة عون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ مجلس النواب اللبناني، أمس، جلسة بدعوة من رئيسه نبيه بري لتلاوة رسالة الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون حول تأليف الحكومة. وكان عون وجه رسالة إلى مجلس النواب تتعلق بمسألة تأليف الحكومة، ودعاه إلى اتخاذ القرار المناسب في ظل امتناع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن تأليف الحكومة، ودعا ميقاتي إلى الاعتذار عن التأليف. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة، والتي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية في مايو الماضي. كما أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة، والتي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية في مايو الماضي.

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