مصرع 3 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء الخميس، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج / البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين دائرة مركز شرطة أخميم.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارتين ميكروباص؛ بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ. ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجميعهم من مستقلي السيارتين.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.